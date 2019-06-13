Чхунчхон, Южная Корея, , 13:07 — REGNUM В Южной Корее пройдет выставка зеленой промышленности Kangwon Green Expo 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, седьмая выставка зеленой промышленности пройдет в городе Чхунхоне в период с 14 по 16 июня при поддержки южнокорейского СМИ Kangwon Domin Ilbo и исследовательского института Korea Research Institute on Climate Change.

В выставке, разделенной на три секции Green Forest, Green Atelier, Green Planner, примут участие более 80 компаний, работающие в сфере зеленой энергии, биотехнологий, медицины и красоты.

Кроме того, в рамках выставки пройдет симпозиум, соревнования на электромобилях, консультации и брифинги.