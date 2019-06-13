Четверг, 13 Июня 2019 года
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Минсельхоз готов обсуждать возвращение лицензирования ветклиник

Общество

Клиники проводят операции, подпадающие под УК

Москва, 13 июня 2019, 12:58 — REGNUM  В Госдуме настаивают на возвращении системы лицензирования ветеринарных клиник, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

«Надо возвращаться к практике лицензирования деятельности ветеринарных клиник», — сказал глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») в ходе круглого стола в Госдуме.

В Минсельхозе идею поддержали. В частности, замглавы департамента ветеринарии Минсельхоза Полина Смышляева заявила о готовности рассмотреть предложение парламентария.

Бурматов обратил внимание на то, что в ветклиниках распространяется практика проведения таких операций, как удаление когтей путем отсечения фаланг пальцев животного, а также подрезание голосовых связок или татуирование всего тела животного. Такие действия подпадают под уголовную статью УК о жестоком обращении с животными, подчеркнул депутат.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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