Лжезастройщик из Дагестана обманул людей под предлогом продажи квартир

Каспийск, Дагестан, , 12:53 — REGNUM В мошенничестве на 1,2 млн рублей подозревается житель села Ахвах Ахвахского района Дагестана. Он обманом завладел деньгами двух людей под предлогом продажи им квартир, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе регионального МВД.

Установлено, что в июне и сентябре 2015 года злоумышленник «продал» жителям города Каспийска однокомнатные квартиры в строящемся многоэтажном доме. При этом он не имел никаких прав на данный объект и продавать квартиры не мог. Жертвы предполагаемого мошенника обогатили его на 832 тыс. рублей и 400 тыс. рублей соответственно.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 32-летний житель Дагестана подозревается в продаже квартир в незаконно строящемся многоквартирном доме в городе Каспийске. Обманутыми оказались более 10 дольщиков, а «заработал» застройщик неправомерным путём почти 22,5 млн рублей.