В Краснодарском крае установили личность похожего на Цапка мужчины

Краснодар, , 12:49 — REGNUM Прокуратура Краснодарского края установила личность мужчины, похожего на умершего главаря кущевской банды Сергея Цапка, сообщили 13 июня в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Оказался им некий Никифоров Виталий Витальевич, уроженец Бишкека. Находится в федеральном розыске за кражу», — сообщили РИА Новости в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ОПГ Сергей Цапок умер в июле 2014 года в следственном изоляторе Краснодара от инсульта и острой сердечной недостаточности. Факт смерти подтвердила дактилоскопическая экспертиза.

Ранее местные СМИ сообщили, что жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи с просьбой выяснить, кто запечатлен на снимке с места ДТП, которая произошла в городе 4 июня года. Жители считают, что на снимке изображен Цапок. Они уверены, что его смерть была «сфальсифицирована».

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