Напавший на людей в торговом центре Пекина убийца приговорен к смерти

Пекин, , 12:47 — REGNUM Суд Пекина приговорил мужчину к смерти за убийство одного человека и ранение еще четырнадцати в одном из торговых центров китайской столицы, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Второй Пекинский промежуточный народный суд вынес обвиняемому Чжу Цзие смертную казнь в качестве приговора за его преступления. Он также лишен всех политических прав до конца его жизни.

Чжу напал ан людей в торговом центре Joy City в торговой зоне Сидань городского района Сичэн около 13:00 по местному времени 11 февраля 2018 года. Чжу полностью признал свою вину, а в качестве мотива назвал личную обиду.