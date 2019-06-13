Четверг, 13 Июня 2019 года
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Напавший на людей в торговом центре Пекина убийца приговорен к смерти

Общество

Он также лишен всех политических прав до конца жизни

Пекин, 13 июня 2019, 12:47 — REGNUM  Суд Пекина приговорил мужчину к смерти за убийство одного человека и ранение еще четырнадцати в одном из торговых центров китайской столицы, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Второй Пекинский промежуточный народный суд вынес обвиняемому Чжу Цзие смертную казнь в качестве приговора за его преступления. Он также лишен всех политических прав до конца его жизни.

Чжу напал ан людей в торговом центре Joy City в торговой зоне Сидань городского района Сичэн около 13:00 по местному времени 11 февраля 2018 года. Чжу полностью признал свою вину, а в качестве мотива назвал личную обиду.

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