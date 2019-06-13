Десятки тысяч человек в РФ травятся средством для прочистки труб – мнение

Москва, , 13:15 — REGNUM В РФ на любом продукте бытовой химии должно быть указано, что это яд, убеждён депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев. Об этом он заявил 13 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию со случайным отравлением продюсера Бари Алибасова.

«С Алибасовым это не первый случай. Есть сведения, что у нас в стране в год десятки тысяч людей травятся подобными вещами, — сказал депутат. — Это серьёзное дело. Даже в магазинах продавцы иногда путают и ставят [продукты бытовой химии] рядом с соками и пищевыми продуктами. Это вообще ни в какие рамки не вписывается. Роспотребнадзор должен решить ситуацию с этим продуктом. На любом химическом продукте должно быть чётко написано, что это яд, и чтобы его нельзя было просто так открыть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня продюсер Бари Алибасов был в срочном порядке госпитализирован после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб, в результате чего щелочь вызвала ожоги желудочно-кишечного тракта. Врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна.

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