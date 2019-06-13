Чечне выделено 12 млрд рублей на ликвидацию «трехсменки» в школах

Грозный, , 12:44 — REGNUM Для решения проблемы нехватки ученических мест Чечне будут выделены дополнительные деньги из федерального бюджета. Сумма составит около 12 млрд рублей. Об этом в ходе визита в республику 11 июня заявил глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

По его словам, всего в рамках национального проекта Северному Кавказу предоставят более 35 млрд рублей на повышение качества образования.

«Конечно, сюда входят и вопросы ликвидации трехсменного обучения. На эти цели Чеченской Республике выделено около 12 млрд рублей. Планируется построить 19 школ, закрыть проблему «трехсменки» и обеспечить более качественное обучение детей с учетом естественного прироста населения», — приводит слова Чеботарева пресс-служба Минкавказа.

В ходе визита в Чечню министр вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым побывал на строительных площадках школ в городе Аргуне и селе Джалка Гудермесского района. Кадыров отметил, что ликвидировать «трехсменку» в школах регион не сможет без помощи федерального центра.

«Вопросами получения качественного образования мы будем заниматься поэтапно. На первом этапе искореним трехсменное обучение, затем будем заниматься переходом на учебу в одну смену. Нам нужно время для этого», — заявил чеченский лидер.

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