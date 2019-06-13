Четверг, 13 Июня 2019 года
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Епископ Переславский и Угличский встретился с папой римским

Общество

В ходе визита делегации РПЦ в Ватикан

Епископ Переславский и Угличский встретился с папой римским
Иллюстрация: Страница Переславской епархии Вконтакте
Епископ Феоктист в Риме

Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 июня 2019, 12:43 — REGNUM  Епископ Переславский и Угличский Феоктист встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Об этом епископ написал на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча прошла в рамках IV летнего института для представителей Русской православной церкви в рамках культурного взаимодействия между Московским патриархатом и Римско-католической церковью.

Епископ Феоктист в этом году возглавляет русскую делегацию по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также епископ совершил молебен в катакомбах святого Каллиста — одном из памятников раннехристианской эпохи. Визит проходит с 8 по 15 июня.

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