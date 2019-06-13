Главу Минсельхоза просят смягчить правила рыболовства в Ненецком АО

Москва, , 12:42 — REGNUM Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) просит главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева смягчить Правила рыболовства в Ненецком АО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, соответствующее обращение парламентарий направил главе Минсельхоза.

Он сообщил, что к нему поступают обращения жителей региона с просьбой снять часть ограничений по любительскому лову рыбы в водоемах округа. По мнению жителей округа, эти нормы, изначально направленные на борьбу с бесконтрольной добычей биоресурсов бассейна в промышленных масштабах, создают препятствия для любительской рыбалки, не несущей угрозы ущерба природным запасам.

На сегодняшний день нормы действующих Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, к которому относится Ненецкий автономный округ, значительно ограничивают возможности граждан по свободному вылову рыбы для собственного потребления, полагает депутат.

Нилов просит «поручить совместно с администрацией Ненецкого автономного округа пересмотреть отдельные пункты Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, что позволит защитить права и интересы жителей округа в сфере свободного вылова рыбы для собственного потребления».

Нилов приводит в пример недавнее решение Министерства сельского хозяйства РФ, согласно которому в Сахалинской области существенно увеличено количество мест для свободного лова рыбы, что «можно расценивать как один из примеров успешной практики гибкого реагирования государства на запросы граждан, обоснованные принципами социальной справедливости и объективными обстоятельствами».