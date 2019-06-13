Жена Мамаева привезла детей в суд

Москва, , 12:35 — REGNUM Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана привезла детей на заседание Московского городского суда, где проходит рассмотрение апелляции по делу футболиста. Об этом сообщает 13 июня Sport24.

Детей Мамаев не видел с октября 2018 года. Однако в зал их не пустили, так как им еще нет 16 лет.

Ранее адвокат футболиста Игорь Бушманов рассказал об отказе суда допустить детей на свидание с Мамаевым. Жене Мамаева разрешили увидеться с мужем.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, участвовавшие в драках в центре Москвы, были признаны виновными в причинении лёгкого вреда здоровью и хулиганстве и приговорены к одному году шести месяцам и одному году пяти месяцам лишения свободы соответственно. Защитники спортсменов подали апелляции на вынесенный приговор.

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