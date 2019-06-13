Депутаты Мособлдумы просят Медведева узаконить лыжные трассы

Красногорск, , 13:15 — REGNUM В Московской области могут определить правовой статус лыжных трасс. Соответствующее обращение по итогам заседания регионального парламента направили депутаты Московской областной думы председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил председатель комитета по делам молодежи и спорта Олег Жолобов, на сегодняшний день на территории лесного фонда и землях, находящихся в государственной собственности, предусмотрено размещение спортивных, детских площадок, теннисных кортов, полей для гольфа, площадок для выгула собак.

«Размещение лыжных и трасс для горного велосипеда не предусмотрено. Это препятствует развитию массового спорта», — заявил он.

По оценкам депутата, в зимний период в Подмосковье функционирует 129 лыжных трасс, из которых 67% — народные трассы, на которые нельзя выделить средства из бюджета. Предлагаемые изменения сделают возможным финансирование трасс и привлекут жителей к занятию спортом.

Согласно данным министерства физической культуры и спорта региона, в настоящий момент в Московской области занимаются спортом свыше двух миллионов человек, из них более миллиона — увлекаются лыжным.