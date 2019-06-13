Четверг, 13 Июня 2019 года
12:21:56 МСК

СКР возбудил два уголовных дела по факту драки со стрельбой в РСО-Алании

Общество

Стрелявшие задержаны

Владикавказ, 13 июня 2019, 12:21 — REGNUM  В Северной Осетии расследуют инцидент со стрельбой в городе Владикавказе. По данному факту возбуждены два уголовных дела, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе МВД по республике.

В настоящее время уже задержаны участники конфликта. Оружие, из которого стреляли по людям, изъято. Подозреваемым предъявлено обвинение в хулиганстве и незаконном обороте оружия.

Напомним, 12 июня, около 13:30 в районе улицы Дзусова в городе Владикавказе произошел конфликт между молодыми людьми, в ходе которого один из участников устроил стрельбу. Сообщение об этом поступило в дежурную часть МВД по РСО-Алании. Наряды полиции были отправлены на место происшествия незамедлительно. Стражи порядка оцепили район и задержали виновников по горячим следам.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владикавказе один из участников конфликта устроил стрельбу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые конфликты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить