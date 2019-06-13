СКР возбудил два уголовных дела по факту драки со стрельбой в РСО-Алании

Владикавказ, , 12:21 — REGNUM В Северной Осетии расследуют инцидент со стрельбой в городе Владикавказе. По данному факту возбуждены два уголовных дела, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе МВД по республике.

В настоящее время уже задержаны участники конфликта. Оружие, из которого стреляли по людям, изъято. Подозреваемым предъявлено обвинение в хулиганстве и незаконном обороте оружия.

Напомним, 12 июня, около 13:30 в районе улицы Дзусова в городе Владикавказе произошел конфликт между молодыми людьми, в ходе которого один из участников устроил стрельбу. Сообщение об этом поступило в дежурную часть МВД по РСО-Алании. Наряды полиции были отправлены на место происшествия незамедлительно. Стражи порядка оцепили район и задержали виновников по горячим следам.

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