Четверг, 13 Июня 2019 года
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Минздрав РФ призвал жаловаться на незаконные платные медуслуги

Общество

Не все поликлиники спешат размещать памятку о гарантиях бесплатной медпомощи

Минздрав РФ призвал жаловаться на незаконные платные медуслуги
Ефимов Максим © Красная весна
Регистратура

Москва, 13 июня 2019, 12:20 — REGNUM  Жителей России во всех случаях, когда с них незаконно взимается плата за медицинские услуги или нарушаются сроки их предоставления, обращаться к страховым поверенным. Об этом заявила замглавы Минздрава РФ Татьяна Яковлева, сообщает «Медвестник».

Минздравом была выпущена памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Но, как оказалось в результате проверки, она применяется далеко не во всех медучреждениях.

По её словам, некоторые поликлиники не спешат размещать ее для ознакомления пациентов.

«Если поликлиника нарушает условия предоставления медпомощи, у граждан есть страховой поверенный, который четко отработает такой случай», — пояснила Яковлева.

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Как сообщалоИА REGNUM, специалисты Министерства здравоохранения России подготовили памятку, в которой перечислены доступные гражданам страны виды бесплатной медицинской помощи.

Подробнее: Определены доступные гражданам России виды бесплатной медпомощи

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