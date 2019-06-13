Минздрав РФ призвал жаловаться на незаконные платные медуслуги

Москва, 13 июня 2019, 12:20 — REGNUM Жителей России во всех случаях, когда с них незаконно взимается плата за медицинские услуги или нарушаются сроки их предоставления, обращаться к страховым поверенным. Об этом заявила замглавы Минздрава РФ Татьяна Яковлева, сообщает «Медвестник».
Минздравом была выпущена памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Но, как оказалось в результате проверки, она применяется далеко не во всех медучреждениях.
По её словам, некоторые поликлиники не спешат размещать ее для ознакомления пациентов.
«Если поликлиника нарушает условия предоставления медпомощи, у граждан есть страховой поверенный, который четко отработает такой случай», — пояснила Яковлева.
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Как сообщалоИА REGNUM, специалисты Министерства здравоохранения России подготовили памятку, в которой перечислены доступные гражданам страны виды бесплатной медицинской помощи.
Подробнее: Определены доступные гражданам России виды бесплатной медпомощи