Более 1,5 тысячи пермских школьников приняли участие в инженерной олимпиаде

Пермь, , 12:13 — REGNUM Участниками многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в этом году стали 1,5 тысячи школьников Перми и Пермского края, сообщает 13 июня пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

«Олимпиада «Звезда» входит в перечень всероссийских олимпиад школьников, утвержденный Министерством науки и высшего образования РФ. В этом году победители получили по десять дополнительных баллов к результату ЕГЭ по профильному предмету, которые они смогут использовать при поступлении в Пермский политехнический университет», — сообщила заместитель декана по довузовской подготовке аэрокосмического факультета ПНИПУ Наталия Санина.

В 2019 году в отборочном туре инженерной олимпиады «Звезда» приняли участие рекордное количество человек — 1655 учащихся 6−11 классов. Из них в финальный тур прошли более 800 школьников, которые с февраля по март боролись за победу, решая задачи по разным техническим дисциплинам. В список победителей и призеров олимпиады 2019 года попали 113 человек.

Организаторами мероприятия в регионе уже третий год подряд выступают Пермский политехнический университет, компания «ОДК-Пермские моторы» и Пермское региональное отделение Союза машиностроителей России.

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