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Зауралье призвали усилить «дружбу» с регионами для роста экономики

Общество

Например, со Свердловской областью

Екатеринбург, 13 июня 2019, 12:11 — REGNUM  Для развития своей экономики Курганской области придётся усилить взаимодействие с регионами-соседями по УрФО. Об этом заявила директор института экономики Уральского отделения РАН Юлия Лаврикова корреспонденту ИА REGNUM.

Руководитель отметила, что у Зауралья — «изначально низкий экономический потенциал», но вместе с тем есть огромное конкурентное преимущество — развитый агропромышленный комплекс.

«Можно было бы скооперироваться с той же Свердловской областью по организацию активов по хранению зерна», — считает учёная.

У региона есть неплохие медицинские активы — Елизаровский центр, санатории на минеральных источниках, напомнила Лаврикова.

«Это можно было бы продвигать на территорию других регионов, чтобы привлекать население для пользования услугами», — считает эксперт.

Наконец, регион может развить трансграничное взаимодействие с Казахстаном, чему благоволит географическое положение Зауралья.

Напомним, ранее в СМИ заявлялось, что врио главы Курганской области Вадим Шумков якобы предложил объединить регион с соседней Тюменской областью. Однако официальные источники не подтвердили данную информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал на Урале: кто предложил объединить Тюменскую область и Зауралье?

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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