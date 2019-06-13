В мире продано больше 20 млн копий игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»

Варшава, , 11:45 — REGNUM Третья часть игры «Ведьмак» от студии CD Projekt RED разошлась тиражом более 20 млн копий. Об этом 12 июня сообщил портал PC Gamer.

Издание отмечает, что «Ведьмак 3: Дикая Охота» стала самой успешным проектом серии и подобные продажи можно назвать «астрономическими» для одной игры. Однако при этом она не вошла даже в топ-10 самых продаваемых игр и, вероятно, даже не попала в топ-20. Такие лидеры рейтинга, как Minecraft и PUBG разошлись тиражом более 100 млн копий. В топ-3 также входит пятая часть GTA.

Читайте также: Транссексуалы в Cyberpunk 2077: что думают разработчики?

Напомним, релиз игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» состоялся в мае 2015 года. Первая игра по произведениям Анджея Сапковского вышла вышла в 2007 году, всего за прошедшее время в мире было продано 40 миллионов копий игр серии.

Читайте ранее в этом сюжете: Базуки в сторону: Cyberpunk 2077 можно пройти без единого убийства