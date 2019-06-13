Синоптик опроверг похолодание в Москве до +1 °С

Москва, , 11:51 — REGNUM Сильного похолодания — до +1 °С — в Московском регионе не ожидается. Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает 13 июня телеканал «360».

Синоптик пояснил, что в ночь с 13 на 14 июня ожидается температура ниже июньской нормы, до +8…+10 °С, однако заявленных холодов не будет. Прогноз о понижении значений почти до нуля Тишковец назвал «полной ерундой» и подчеркнул, что о таком не может идти речи.

Кто пустил недостоверную информацию, неизвестно, добавил специалист.

Напомним, днем 13 июня в Москве и области ожидается +20…+22 °С. Днем 14 июня будет жарче: +25…+27 °С в Москве и до +23…+28 °С по области.

Как сообщало ИА REGNUM, о сильном похолодании в Московской области в ночь на 14 июня ранее предупредил портал «Метеовести» со ссылкой на центр погоды «Фобос». Отмечалось, что в ночные часы в Москве будет «около 10 °C, по области 5… 10 °C, местами до 1 °С».

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