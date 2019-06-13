В Москве открыли первую автотрассу, совмещённую с тоннелем метро

Москва, , 11:46 — REGNUM Первый совмещенный тоннель для автомобилей и метрополитена начал работу в Новой Москве, передаёт 13 июня корреспондент ИА REGNUM.

В запуске транспортного объекта принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

«Это уникальное сооружение. Участок дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Построили меньше чем за два года. Хотя по всем ГОСТам определено не меньше трёх лет. Это уникальное инженерное сооружение, которое включает в себя и метротоннель и тоннель для автомобильной дроги. Таких тоннелей мы не строили в Москве никогда, это первый такой опыт», — сообщил мэр Москвы.

Собянин отметил, что новый объект существенно улучшит транспортную доступность Коммунарки. При этом новая трасса Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе свяжет сразу четыре магистрали: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Предполагается, что автомобильная дорога станет дублером юго-западной и южной части МКАД, а также одной из основных артерий транспортного каркаса Новой Москвы.

«Продолжаем дальше работать над этой магистралью. Эта магистраль позволит доезжать до Киевского шоссе в дальнейшем и до Варшавки. История будет серьёзная. Сооружение уникальное, огромное, сложное, здесь и эстакады, и тоннели и 150 километров инженерных сооружений, коммуникаций», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр столицы 31 мая пообещал, что развязки Московской кольцевой автодороги (МКАД) в ближайшие годы будут реконструированы.

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