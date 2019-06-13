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В Подмосковье утвердили предельную долю квартир для сирот

Общество

Не более 25%

В Подмосковье утвердили предельную долю квартир для сирот
Квартира

Красногорск, 13 июня 2019, 12:15 — REGNUM  В Подмосковье утвердили максимально допустимую часть квартир, приходящуюся на долю детей-сирот в многоквартирных домах. Соответствующий закон 13 июня приняли депутаты Московской областной думы на заседании регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Предусмотрено, что общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам в одном многоквартирном доме, не может превышать 25% от общего количества квартир в этом доме за исключением населённых пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее 10», — представила проект закона заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева.

Напомним, ранее данный закон был принят на федеральном уровне. Необходимость изменений возникла из-за недостаточной социализации воспитанников детских домов, проживающих в полностью выкупленном жилом доме или квартале.

Читайте ранее в этом сюжете: Мособлдума рассмотрит законопроект о доле квартир для детей-сирот

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