Поджигатель комнаты полиции в метро Петербурга обвиняется по двум статьям

Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Злоумышленник, который поджег комнату полиции на станции метро «Ладожская» в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом сразу по двум статьям УК РФ.

Как сообщает издание «Фонтанка», мужчину обвиняют в оскорблении представителя власти и применении насилия. Ему грозит большой штраф, исправительные работы или арест.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня мужчину задержали за правонарушение на станции «Ладожская» и поместили в специальную комнату. Там он сумел поджечь обстановку.

Полицейские самостоятельно справились с огнем с помощью огнетушителя. Поджигателя отправили в отдел полиции.

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