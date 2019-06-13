Украинский суд рассмотрит дело о хищениях при строительстве «стены Яценюка»

Киев, , 11:18 — REGNUM В Дарницкий суд Киева передан обвинительный акт по делу о хищениях государственных средств при строительстве так называемой «стены Яценюка», сообщило 13 июня информационное агентство «УНН».

"12 июня 2019 года обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн грн, выделенных из государственного бюджета на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы… (так называемый проект «Стена»), направлен в Дарницкий районный суд города Киева», — сказано в сообщении.

В качестве обвиняемых в деле фигурируют чиновники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), а также представители бизнеса: начальник управления строительства администрации ГПСУ, экс-начальник Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ, старший офицер Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ, директор ООО «АЗИ», бывший директор ГП «Черниговский облавтодор», директор и учредитель ООО «Стройцентр Витязь» и ещё два человека.

Следователи передали в суд материалы дела, в которых доказывают, что хищение средств происходило через завышение объёмов фактически исполненных работ, фальсификации списка выполненных работ, а также через привлечение фиктивных структур для вывода похищенных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, на сооружение системы укреплений на границе с Россией, названной в честь бывшего премьер-министра Украины, было потрачено более $48 млн. При этом общая стоимость проекта составляет около $150 млн.

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