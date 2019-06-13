Обращений о «воскресшем» Цапке не было — прокуратура Краснодарского края

Краснодар, , 11:17 — REGNUM Заявлений с просьбой установить личность человека, в котором журналисты «распознали» умершего в СИЗО главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

11 июня кубанская «Комсомольская правда» написала, что к прокурору Сочи Игорю Грязнову обратились жители Краснодарского края с просьбой выяснить, кто запечатлен на снимке с места аварии, которая произошла в городе 4 июня 2019 года.

Жители считают, что на снимке, сделанном 4 июня, — Цапок. Они уверены, что смерть Цапка была «сфальсифицирована».

Напомним, лидер ОПГ Сергей Цапок умер 7 июля 2014 года в следственном изоляторе Краснодара. Причиной смерти главаря стали инсульт и острая сердечная недостаточность. Факт смерти Цапка подтвердила дактилоскопическая экспертиза. Родственники бандита кремировали тело в Волгограде, а останки захоронили в неизвестном месте.

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