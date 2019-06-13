Куда потратят граждане РФ $1 млн в случае выигрыша в лотерею

Москва, , 11:07 — REGNUM Если бы граждане РФ выиграли 1 миллион долларов в лотерею, то они прежде всего вложили бы деньги «в себя и своих близких» для оплаты обучения и на медицинские услуги (25%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Купили бы автомобиль, недвижимость или предмет роскоши 24% опрошенных. Положили бы деньги в банк под проценты 18%. 15% респондентов открыли бы свой бизнес.

5% российских граждан отправились бы в путешествие. 4% раздали деньги бедным или на благотворительность. 1% сразу прокутил бы все выигранные деньги. Вопрос, куда потратить миллион, оказался затруднительным для 7% жителей России.

Опрос проведен в мае 2019 года. Опрошены 1500 человек старше 18 лет, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство российских граждан (64%) уверены, что нужно сократить повседневные расходы и настроены на сберегательное поведение.

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