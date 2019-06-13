Освобождены почти все задержанные на несогласованном марше в Москве

Москва, , 11:06 — REGNUM В Москве освобождено большинство задержанных в ходе не согласованной с властями акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Четыре человека остаются в отделениях полиции, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В полиции отметили, что разбирательство с задержанными 12 июня гражданами завершено. Их задержали за нарушение общественного порядка, все необходимые документы оформлены.

«В отделах полиции остаются четыре гражданина, которые в соответствии со статьей 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию», — уточнили в управлении МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Москве прошел несогласованный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков, но позже отпустили в связи с недоказанностью участия в преступлении. По данным МВД, в акции участвовали около 1200 человек, более 200 из них были задержаны за совершение административных правонарушений.

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