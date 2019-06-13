В Танзании обеспокоены оттоком молодежи из сельской местности — СМИ

Додома, , 11:06 — REGNUM Парламентарий от правящей партии Танзании Фатма Туфик выразила беспокойство стремительным притоком молодежи из сельской местности в города. В ходе сессии парламента 10 июня Туфик спросила власти о том, как они намереваются решать данную проблему, передает газета Mtanzania.

Туфик заявила, что волну оттока молодежи из деревень необходимо остановить. В ответ на ее вопрос министр из администрации премьер-министра по делам идеологии, парламента, трудоустройства и прав инвалидов Энтони Мавунде заявил, что программа правящей партии на 2015−2020 гг. включает в себя развитие деревенской экономики, рост доходности производства в сельской местности и увеличение числа рабочих мест для молодых людей в деревнях.

По данным на 2012 год, 70% танзанийцев живут в деревнях. В последнее время молодежь бежит в городах, заявляя, что в деревне «жизнь тяжелая».