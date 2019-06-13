Жительницы западной Танзании опасаются банды насильников — СМИ

Кигома, Танзания, , 10:56 — REGNUM Жительницы области Кигома в Танзании вынуждены покидать свои жилища. Они опасаются участившихся случаев изнасилования, осуществленной организованной группировкой «Teleza», передает ВВС Africa.

Гражданские организации сообщают о 43 случаях изнасилования, осуществленных с 2016 года по апрель 2019 года. Они отмечают, что в отношении преступников не принимается никаких мер.

Со своей стороны, полиция сообщает о задержании девяти подозреваемых.

По информации издания, «Teleza» — группировка безработных молодых людей. Название банды происходит от суахилийского слова teleza (скользить). Преступники мажут свое тело черным красителем, чтобы их нельзя было узнать, и это, в свою очередь, помогает им «ускользнуть» от наказания.

Насильники чаще всего выбирают своими жертвами вдов, женщин, живущих без мужчины, маленьких девочек и пожилых женщин.

Гражданские организации уверены, что точное число изнасилований неизвестно. В попытке защититься, женщины спят в одной комнате с другими членами семьи или с другими женщинами. Многие решаются на переезд в другие области. Молодые люди начали патрулировать улицы.