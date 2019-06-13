Стала известна самая распространённая услуга по ремонту телефона

Москва, , 10:51 — REGNUM Чаще всего пользователи смартфонов обращаются в мастерские для замены батареи. Об этом говорят итоги опроса сервиса объявлений «Юла» и исследовательской компании ResearchMe.

В исследовании приняли участие более 5 тыс. владельцев телефонов. По итогу опроса стало известно, что 22% владельцев смартфонов обращаются в ремонтные мастерские для замены аккумулятора. Экран повреждается реже — всего 20% от всех обращений в сервис. Меньше всего в мастерские обращаются за заменой корпуса (4%) и ремонтом камеры (3%).

Сообщается также, что старшее поколение более аккуратно в обращении с телефонами. Около 69% пользователей, кому больше 45 лет, ответили, что ни разу не разбивали экран телефона. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет только треть ни разу не разбивали смартфон.

Кстати, женщины оказались аккуратнее мужчин. Их среди тех, кто ни разу не разбивал смартфон, на 4% больше, чем мужчин.

Также сообщается, что средняя стоимость ремонта гаджета в России составляет от 500 до 2 тыс. рублей

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