Транссексуалы в Cyberpunk 2077: что думают разработчики?

Лос-Анджелес, США, , 11:10 — REGNUM Один из художников польской компании CD Projekt RED Касия Редесюк прокомментировала недовольство интернет-сообщества изображением транссексуала в игре Cyberpunk 2077. По словам художницы, подобные изображения полностью обусловлены миром игры, сообщает Polygon 12 июня.

Редесюк заявила, что считает модель-транссексуала на рекламном плакате напитка ChroManticore сексуальной. По её словам, в мире Cyberpunk 2077 многие люди не соответствуют принятым гендерным нормам, а некоторые из них любят демонстрировать свои модифицированные тела публично.

Художница считает, что игроки не должны считать эту рекламу хорошей: она лишь пародирует агрессивные и слишком сексуализированные рекламные объявления в современном мире, просто с учётом вселенной Cyberpunk 2077.

Напомним, на одном из игровых кадров Cyberpunk 2077 геймеры увидели рекламный плакат выдуманного напитка ChroManticore. На нём изображены девушка с ярко-выраженным мужским половым органом и надпись «смешай их». Речь идёт о 16 различных вкусах, которые смешиваются при создании внутриигрового напитка.

Однако многие представители игрового сообщества предположили, что надпись открыто намекает на модель на плакате. Геймеры тут же обвинили разработчиков из CD Projekt RED в издевательстве над транссексуалами и потребовали убрать изображение из игры.

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