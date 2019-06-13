Неприятный запах стал темой коллективного обращения жителей Москвы

Москва, , 10:37 — REGNUM В Москве жители района Некрасовка записали на видео коллективное обращение с жалобой на регулярный неприятный запах, сообщает портал «Активатика».

Несколько десятков жителей района заявили об экологических проблемах, с которыми им приходится уживаться.

«Требуем чистый воздух. Дайте воздух нашим детям», — скандировали москвичи.

По их словам, «тошнотворные запахи» с официально закрытого подмосковного полигона твёрдых коммунальных отходов «Кучино» не прекратились. Кроме того, в Некрасовке работает мусоросжигательный завод.

Жители рассказали, как от префектуры округа и управы района поступает информация, что все выбросы находятся в пределах допустимой нормы. Однако в квартирах даже с закрытыми окнами постоянно ощущается неприятный запах.