Четверг, 13 Июня 2019 года
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Неприятный запах стал темой коллективного обращения жителей Москвы

Общество

«Требуем чистый воздух»

Москва, 13 июня 2019, 10:37 — REGNUM  В Москве жители района Некрасовка записали на видео коллективное обращение с жалобой на регулярный неприятный запах, сообщает портал «Активатика».

Несколько десятков жителей района заявили об экологических проблемах, с которыми им приходится уживаться.

«Требуем чистый воздух. Дайте воздух нашим детям», — скандировали москвичи.

По их словам, «тошнотворные запахи» с официально закрытого подмосковного полигона твёрдых коммунальных отходов «Кучино» не прекратились. Кроме того, в Некрасовке работает мусоросжигательный завод.

Жители рассказали, как от префектуры округа и управы района поступает информация, что все выбросы находятся в пределах допустимой нормы. Однако в квартирах даже с закрытыми окнами постоянно ощущается неприятный запах.

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Экологические проблемы Москвы
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