Чечня стала лидером в России по рождаемости в 2018 году

Грозный, , 10:26 — REGNUM В Чеченской Республике в 2018 году родилось 29 946 детей. Согласно данным Росстата, показатель рождаемости (количество рожденных на одну тысячу жителей за год) в республике составил 20,7. Субъект стал лидером среди регионов России.

В Ингушетии этот показатель составил 16,3, в Дагестане — 15,6. В целом все субъекты Северо-Кавказского федерального округа показали лучшие результаты в стране по естественному приросту населения, кроме Ставропольского края. Так, в Дагестане в прошлом году родилось 48 120 человек, число умерших составило 14 871. Прирост составил 33 249. Население Чечни увеличилось на 23 528 человек, Ингушетии — на 6500.

А вот в Ставропольском крае на 30 670 родивших пришлось 32 070 умерших. Естественная убыль, таким образом, составила 1400 человек.

Всего, как говорится в докладе Росстата, в 2018 году в России родились более 1,5 млн человек. Больше всего жителей России появилось на свет в Москве — 132,1 тыс. и Московской области — 83 тыс. В пятерку лидеров вошли также Краснодарский край — 64,5 тыс., Санкт-Петербург — 64 тыс. и Тюменская область — 50,4 тыс. В целом уровень рождаемости в России в 2018 году снизился на 5,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что Чечня все еще остается в лидерах по показателю рождаемости, в регионе в последние годы наблюдается снижение числа новорожденных. Так, в 2018 году в республике родилось на 1409 малышей меньше по сравнению с 2017 годом. Тем не менее в субъекте отмечается значительное снижение уровня младенческой смертности. В 2018 году он снизился на 23,4%.

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