В ДНР опровергли заявление ВСУ о приближении украинских военных к Донецку

Донецк, , 10:20 — REGNUM Заявление Вооруженных сил Украины (ВСУ) о захвате территорий к западу от Донецка не соответствует действительности, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По его словам, военные Народной милиции ДНР продолжают занимать свои позиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в эфире «Армия FM» пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий, заявил, что украинские военные закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.

В ВСУ также заявили, что благодаря такому укреплению позиций подразделения операции «надежно контролируют определенный участок ответственности, расположенный фактически вплотную к Донецку».

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