Разработчики Sims 4 забыли добавить в игру лесбийский флаг

Калифорния, США, , 10:36 — REGNUM В компьютерную игру Sims 4 добавили флаги представителей ЛГБТ-сообщества, но разработчики забыли о лесбиянках. Интернет-пользователи обратили на это внимание в социальной сети Twitter 12 июня.

В рамках традиционного для сексуальных меньшинств месяца гордости команда Electronic Arts подготовила дополнение для игроков симулятора жизни Sims 4: пользователи могли повесить в своих виртуальных жилищах радужные флаги ЛГБТ. Патч включал семнадцать различных расцветок: разработчики забыли о восемнадцатом, лесбийском флаге. В Twitter геймеры заинтересовались, почему флаг отсутствует.

https://twitter.com/bjjou/status/1138568340337823744

Старший продюсер игры Грант Родик признался, что не имел представления, как выглядит лесбийский флаг, хотя был гостем на такой свадьбе. Он пообещал добавить его в последующих патчах, но, возможно, не в самом ближайшем.

https://twitter.com/SimGuruGrant/status/1138613249593827328

В новом дополнении игроков ждёт одежда с символикой ЛГБТ, а также возможность построить в игре гендерно-нейтральные ванные комнаты. Контент станет доступен с 18 июня для пользователей ПК, и чуть позже — для владельцев игровых консолей.

Июнь — традиционный во всем мире месяц представителей сексуальных меньшинств, так называемый «месяц гордости» (pride month). Это связано с тем, что в июне 1969 года в нью-йоркском гей-баре Стоунволл-Инн полицейские массово задерживали гомосексуалов, за этим последовали массовые протесты со стороны ЛГБТ-сообщества.

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