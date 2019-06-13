Четверг, 13 Июня 2019 года
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Члены профсоюза LG Display оказали помощь жителям Вьетнама и Камбоджи

Общество

Около 300 членов профсоюза провели волонтерские мероприятия в городах Сиемреап и Хайфон

Сеул, 13 июня 2019, 10:22 — REGNUM  Члены профсоюза южнокорейской компании LG Display приняли участие в волонтерских мероприятиях за рубежом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в течение двух месяцев около 300 членов профсоюза проводили волонтерские мероприятия в городах Сиемреап (Камбоджа) и Хайфон (Вьетнам).

Известно, что представители южнокорейской компании принимают участие в волонтерских мероприятиях по улучшению образовательной и гигиенической среды в этих двух странах с 2013 года.

Кроме того, в рамках волонтерских мероприятий представители LG Display провели диагностику зрения около 500 жителям и ученикам начальных школ в Камбодже. Известно, что людям, у кого были обнаружены катаракта или глаукома, провели бесплатные операции при поддержке фонда Eye Love Foundation.

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