Члены профсоюза LG Display оказали помощь жителям Вьетнама и Камбоджи

Сеул, , 10:22 — REGNUM Члены профсоюза южнокорейской компании LG Display приняли участие в волонтерских мероприятиях за рубежом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в течение двух месяцев около 300 членов профсоюза проводили волонтерские мероприятия в городах Сиемреап (Камбоджа) и Хайфон (Вьетнам).

Известно, что представители южнокорейской компании принимают участие в волонтерских мероприятиях по улучшению образовательной и гигиенической среды в этих двух странах с 2013 года.

Кроме того, в рамках волонтерских мероприятий представители LG Display провели диагностику зрения около 500 жителям и ученикам начальных школ в Камбодже. Известно, что людям, у кого были обнаружены катаракта или глаукома, провели бесплатные операции при поддержке фонда Eye Love Foundation.