В более 20 парках открылись павильоны «Здоровая Москва»

Москва, , 10:12 — REGNUM Павильоны «Здоровая Москва» открылись 12 июня ещё в восьми столичных парках. Всего в Москве для обследования здоровья открыты 24 таких павильонов, сообщается на сайте градоначальника.

Диспансеризацию могут пройти бесплатно все желающие (и взрослые, и дети) ежедневно с 08:00 до 22:00. Граждане смогут сделать УЗИ, измерить артериальное давление, ЭКГ, анализы крови и другие исследования.

Все павильоны «Здоровая Москва» оснащены современным медоборудованием. Общая диагностика одного пациента займет около одного часа

Всего планируется открыть такие павильоны в 46 столичных зонах отдыха.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в июне в медицинских учреждениях пройдут Дни открытых дверей. Акция пройдёт в рамках проекта «Входите, открыто!».

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