Студенты из Приамурья разработали устройство для сбора космического мусора

Благовещенск, , 10:13 — REGNUM Своё устройство для отработки технологий сбора космического мусора студенты Амурского государственного университета представят на международных соревнованиях по ракетному моделированию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Соревнования называются Intercollegiate Rocket Engineering Competition, Spaceport America Cup. На них будут продемонстрированы результаты совместного проекта представителей студенческой проектной группы Научно-образовательного центра АмГУ и членов клуба по ракетному моделированию Колледжа Северного Сиэтла.

Студенты АмГУ разработали полезную нагрузку «Амур», которая уже доставлена в Сиэтл и проходит доводочные работы по интеграции с ракетой «Рангинуй» американских студентов. Устройство амурчан предназначено для отработки технологий сбора космического мусора. «Амур» соответствует форм-фактору 3U CubeSat, который поощряется организаторами конкурса полезных нагрузок — известной в мире американской исследовательской корпорацией по разработке космических систем Space Dynamics Laboratory.

Сообщается, что соревнования начнутся 17 июня на территории частного космодрома в штате Нью-Мексико.

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Как сообщало ИА REGNUM, восьмиклассник Сергей Климов из города Циолковский Амурской области работает над созданием двигателя для межпланетных перелётов, энергетика которого основана на новых физических принципах. Своё изобретение он презентовал на научно-практической конференции в АмГУ.