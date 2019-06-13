Четверг, 13 Июня 2019 года
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Более 4800 медиков Калужской области досрочно получают пенсии

Общество

Большинство из них женщины

Калуга, 13 июня 2019, 09:59 — REGNUM  В Калужской области 4892 медицинских работника получают досрочную пенсию, из них за работу в сельской местности — 965 человек. Об этом 13 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области.

По данным ведомства, из общего числа медиков, получающих досрочную пенсию, 4300 — женщины.

Отделение Пенсионного фонда по Калужской области напоминает, что для медицинских работников увеличение требований к продолжительности специального стажа не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения возраста выхода на пенсию, для медицинских работников срок обращения за досрочной пенсией будет постепенно отодвигаться.

Год, в котором эти работники вырабатывают необходимую продолжительность стажа, фиксируется, а назначить досрочную пенсию можно будет по истечении определенного времени. В течение переходного периода с 2019 по 2028 год срок обращения за пенсией будет переноситься на период от 1 года до 5 лет.

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Пенсионная реформа
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