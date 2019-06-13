Mail.ru Group и «Ростелеком» хотят зарабатывать на школах

Москва, , 09:57 — REGNUM Mail.ru Group и «Ростелеком» будут сотрудничать в сфере разработки продуктов для системы школьного образования, они намерены создать совместное предприятие. Об этом 13 июня сообщил «Коммерсантъ».

Компании будет заниматься разработкой различных коммуникационных сервисов, а также электронных дневников. Пока что неизвестно, сколько они планируют вложить в будущий проект. Представитель компании Skyeng Александр Ларьяновский отметил, что его прибыльность будет зависеть от того, будет ли за внедрение заявленной цифровизации платить государство или же родители.

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Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын сообщил ИА REGNUM, что оборотной стороной цифровизации является угроза утечек персональных данных граждан. Он отметил, что российскому государству необходимо серьёзно подумать о том, как защитить эту информацию.

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