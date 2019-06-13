Жители Южной Кореи все чаще стали отказываться от риса

Сеул, , 09:57 — REGNUM В Южной Корее ожидают, что объем потребляемого риса на душу населения будет сокращаться в течение десяти лет на 1,9% в год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Института экономики сельского хозяйства Южной Кореи.

«Объем потребляемого риса будет сокращаться из-за растущей популярности полуфабрикатов и блюд европейской кухни, — сообщили специалисты из института экономики сельского хозяйства.

Годовой объем потребляемого риса на душу населения достиг пика в 1970-х годах и составил 136,4 кг, однако начиная с 1980 года объем потребляемого риса начал сокращаться. С 1980 года объем потребляемого риса сократился на 1%, с 1990 года — на 2,3%, с 2000 года — на 2,6%, с 2010 года — на 2,3%.

Как отметили специалисты, на сокращение объемов потребления риса повлиял прием пищи вне дома, а также сокращение количества потребляемого риса во время завтрака, обеда и ужина.