Врачи рассказали о состоянии здоровья Алибасова

Москва, , 09:51 — REGNUM Состояние российского продюсера и музыканта Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает 13 июня РИА Новости со ссылкой на врача НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

«Состояние тяжелое, температура вечером была 36,6, утром — 36,8», — сказал врач, добавив, что продюсер остается в отделении реанимации.

Читайте также: Из квартиры Алибасова пропал кот

Как сообщало ИА REGNUM, Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня, после того как по ошибке выпил вместо сока химическую жидкость для прочистки труб. Продюсер получил ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка. 11 июня Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.

Читайте также: Алибасов вышел из медикаментозного сна, но никого не узнает