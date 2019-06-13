Четверг, 13 Июня 2019 года
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Врачи рассказали о состоянии здоровья Алибасова

Общество

Продюсер остается в отделении реанимации

Москва, 13 июня 2019, 09:51 — REGNUM  Состояние российского продюсера и музыканта Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает 13 июня РИА Новости со ссылкой на врача НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

«Состояние тяжелое, температура вечером была 36,6, утром — 36,8», — сказал врач, добавив, что продюсер остается в отделении реанимации.

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Как сообщало ИА REGNUM, Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня, после того как по ошибке выпил вместо сока химическую жидкость для прочистки труб. Продюсер получил ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка. 11 июня Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.

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