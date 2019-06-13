Новый МФЦ в Коммунарке откроют в конце 2019 года

Москва, , 09:50 — REGNUM Новый Центр государственных услуг «Мои документы» в Коммунарке (Новая Москва) в конце 2019 года, сообщается на портале столичного градоначальника.

В МФЦ в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) будет работать 40 окон для приема граждан.

В здании площадью 900 кв. метров также можно будет сделать копию или распечатать документ, сфотографироваться, оплатить пошлину, воспользоваться бесплатным Wi-Fi и т. д.

Читайте также: В центры «Мои документы» передадут ещё 25 услуг в сфере соцзащиты

Как сообщало ИА REGNUM, в московские центры «Мои документы» в июне передадут ещё 25 услуг в сфере социальной защиты населения. Услуги можно будет получить без привязки к месту жительства.

На данную тему: Граждане России назвали самую востребованную онлайн-услугу