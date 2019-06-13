Четверг, 13 Июня 2019 года
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Сбои в автоматах по продаже билетов произошли в метро Москвы

Общество

Предлагается обращаться в кассы

Москва, 13 июня 2019, 09:48 — REGNUM  В метро Москвы произошли сбои в автоматах по продаже билетов, сообщили 13 июня в пресс-службе Московского метрополитена.

«В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои. Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в информации.

Пассажирам метро предлагается для приобретения билетов обращаться в кассы или пополнять проездные онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 июня поступили анонимные сообщения о минировании более десяти станций метро и нескольких магазинов, расположенных на первых этажах жилых зданий.

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ЧП в метрополитене
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