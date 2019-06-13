Четверг, 13 Июня 2019 года
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Врач женского ФК «Енисей» спасла жизнь пассажирки во время полета

Общество

Во время полета у женщины случился гипертонический криз

Москва, 13 июня 2019, 09:39 — REGNUM  Врач женской футбольной команды «Енисей» Лилия Сергеева спасла жизнь человеку на борту самолета рейса Москва — Красноярск, сообщает 13 июня пресс-служба клуба.

Отмечается, что во время полета у женщины случился гипертонический криз, а нужных медицинских препаратов у нее с собой не было. Врач «Енисея» смогла стабилизировать давление и пассажирке стало лучше. При этом экстренной посадки воздушного судна не потребовалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте министр здравоохранения Ингушетии Марем Арапханова спасла одну из пассажирок самолета, летевшего из Магаса в Москву. Потерявшей сознание женщине оказывали помощь порядка 40 минут.

Читайте подробнее: Министр здравоохранения Ингушетии спасла пассажирку рейса Магас — Москва

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Авиапроисшествия
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