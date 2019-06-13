С начала июня на Украине утонули более 100 человек

Киев, , 09:36 — REGNUM С начала июня на водоёмах Украины погибли 103 человека, заявили 12 июня в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщается на сайте ведомства.

За один день, 11 июня, зафиксировано четыре летальных случая на воде.

В Сумской области за одни сутки погибли четыре человека — в реках Сейм, Псёл и в пруду села Семяновка.

Всего с начала года утонули 379 человек, среди которых 42 ребёнка. Спасатели оказали помощь 156 гражданам, среди которых 24 ребёнка.

Наиболее распространёнными причинами ЧП на воде являются купание в необорудованных местах, а также купание в нетрезвом виде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Закарпатье селевым потоком смыло пять человек.

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