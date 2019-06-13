ЕГЭ-2019 по биологии и информатике будут сдавать почти 230 тыс. учащихся

Москва, , 09:25 — REGNUM На сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии и информатике в 2019 г. записались почти 230 тыс. учащихся российских школ. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«Экзамены по биологии и информатике завершают 13 июня проведение ЕГЭ-2019 в основные сроки, — говорится в сообщении. — До 1 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов».

Отмечается, что ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) планируют сдавать 139 тыс. человек, а заявление на участие в ЕГЭ по биологии подали почти 90 тыс. школьников.

9 июня в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что с начала проведения ЕГЭ за нарушения было удалено более 500 участников.

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