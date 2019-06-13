Жителям Подмосковья пообещали холодную ночь 14 июня

Москва, , 09:11 — REGNUM Ночь с 13 на 14 июня окажется самой холодной в Московской области на текущей неделе. Возможно похолодание до +1 °С, сообщают «Метеовести».

"Самой холодной на этой неделе окажется ночь с четверга на пятницу, — в Москве около 10 °C, по области 5… 10 °C, местами до 1 °С», — говорится в сообщении.

Днем 13 июня погода в Москве не выйдет за рамки климатической нормы: ожидается солнечная погода, +20…+22 °С. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5−10 м/с.

Днем 14 июня будет жарко, +25…+27 °С в Москве и до +23…+28 °С по области. Ожидается южный ветер, 5−10 м/с.

Читайте также: Роспотребнадзор усилил контроль за температурой в московском метро