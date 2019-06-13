Четверг, 13 Июня 2019 года
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Столица Канады официально стала городом-миллионником

Общество

Официальные торжества по этому поводу пройдут в Оттаве 14 июня

Оттава, 13 июня 2019, 09:10 — REGNUM  Число жителей столицы Канада Оттавы достигло одного миллиона человек, сообщает канадское национальное бюро статистики.

Отмечается, что соответствующая отметка была достигнута в начале текущей недели, когда прописку получили 28 человек. Официальные торжества по этому поводу пройдут в Оттаве 14 июня.

Напомним, крупнейшим мегаполисом в Канаде является Торонто, в городе проживают 2,7 млн человек. Городами-миллионниками также являются Калгари и Монреаль. Оттава стала четвертым таким городом в Канаде.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года официальный статус города, население которого превышает миллион человек, получил Краснодар. Таким образом, в России стало 16 городов-миллионников.

Читайте подробнее: В России стало 16 городов-миллионников

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