Столица Канады официально стала городом-миллионником

Оттава, , 09:10 — REGNUM Число жителей столицы Канада Оттавы достигло одного миллиона человек, сообщает канадское национальное бюро статистики.

Отмечается, что соответствующая отметка была достигнута в начале текущей недели, когда прописку получили 28 человек. Официальные торжества по этому поводу пройдут в Оттаве 14 июня.

Напомним, крупнейшим мегаполисом в Канаде является Торонто, в городе проживают 2,7 млн человек. Городами-миллионниками также являются Калгари и Монреаль. Оттава стала четвертым таким городом в Канаде.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года официальный статус города, население которого превышает миллион человек, получил Краснодар. Таким образом, в России стало 16 городов-миллионников.

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