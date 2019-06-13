Переезд столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток займёт два-три года

Владивосток, , 09:10 — REGNUM На пресс-завтраке с представителями СМИ, прошедшем на полях Дальневосточного Медиасаммита, губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что для федеральных и региональных структур, которым предстоит переехать из Хабаровска во Владивосток в связи с переносом столицы ДФО, возможно построят новые здания, а сам процесс переезда займёт два-три года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Указ президента России Владимира Путина о переносе дальневосточной столицы из Хабаровска во Владивосток, подписанный в декабре 2018 года, в настоящее время вызывает всё больше вопросов. Региональное командование Войск Национальной Гвардии уже заявило об отсутствии необходимости переезжать из Хабаровска во Владивосток. Командование Восточного Военного Округа не дало ещё чёткого ответа, хотя специалисты уже высказывались о сверхзатратах, которые понесёт Минобороны, если решится перевозить штаб округа. Другие ведомства пока изучают, куда им можно было бы переехать.

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«Нам поступает масса предложений по поводу того, чтобы представить помещения, здания под размещение тех или иных структур», — рассказал Кожемяко.

Он отметил, что это непростой процесс, даже региональная администрация располагается на разных площадках города. Возможно, придётся строить новые здания. Кожемяко добавил, что специалисты ведомств, которые планируют переезд из Хабаровска во Владивосток, также подбирают жильё, цена на которое в Приморье достаточно высокая, сообщило РИА VladNews.

«Процесс этот будет идти два-три года», — сказал Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что полпредство переедет на остров Русский во Владивостоке. Но поедут в новую столицу Дальнего Востока не все. Полпред счёл «невежливым и неуважительным» по отношению к Владивостоку везти туда хабаровских сотрудников. 75% персонала полпредства будут уволены. Полпред рекомендует поступить так же всем руководителям федеральных структур в ДФО.