Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Югре медведи выходят из леса в городскую черту

Общество

В Югорске в течения июня они появлялись на лыжной базе и окраине города

Югорск, Югра, 13 июня 2019, 08:52 — REGNUM  В Югорске (ХМАО) в черту города выходят медведи. Очередной визит косолапого был замечен на территории лыжной базы КСК «Норд», которую с 10 июня закрыли для посещений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Проводятся мероприятия по обследованию территории. Медведя ищут для отстрела. Власти просят жителей города соблюдать меры предосторожности во время прогулок в пригородных лесных массивах. Желательно вообще отказаться от их посещения.

В последний раз медведя видели на территории лыжной базы КСК «Норд» осенью 2018 года. Животное уничтожено.

Как отмечают специалисты департамента недропользования и природных ресурсов Югры, недавно в Зелёной зоне вблизи завода ЗСК Югорска видели медведицу с детёнышем. В ходе обследования территории животное изъято из среды обитания.

При появлении диких животных, отмечают в мэрии, жителям города необходимо незамедлительно сообщить место их обнаружения для принятия оперативных мер по устранению возникшей опасности.

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Столкновения медведей с людьми
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