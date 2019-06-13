Названа дата выхода консольной версии игры Torchlight 2

Редвуд-Сити, США, , 08:49 — REGNUM Стала известна дата релиза второй части популярной экшн-RPG (ролевая игра, в которой результат зависит от реакции игрока) Torchlight на консолях Switch, Xbox One и PlayStation 4. Об этом 13 июня сообщил портал Eurogamer.

Игра выйдет в продажу 3 сентября 2019 года, издателем выступила компания Perfect World Entertainment. По имеющейся информации, консольная версия Torchlight 2 получит улучшенные элементы управления, усовершенствованную систему таргетинга и новый интерфейс. В игре также появятся новые питомцы. В день релиза игру можно будет приобрести за $19,99.

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Напомним, Torchlight 2 вышла ещё в 2012 году, её разработкой занималась студия Runic Games, которая была закрыта в ноябре 2017 года. Многие геймеры называли игру достойной альтернативой Diablo.

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