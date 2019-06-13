В День России собрались на площади в Грозном 30 тыс. жителей Чечни

Грозный, , 08:49 — REGNUM В Чечне прошли торжественные мероприятия по случаю праздника Дня России. Самым массовым из них стал митинг в центре Грозного. На него собрались более 30 тысяч жителей республики. Об этом сообщил глава субъекта Рамзан Кадыров.

«Особенно приятно отметить, что многие целыми семьями приехали на демонстрацию. <…> Сегодня Грозный и вся республика погрузились в атмосферу праздника. В различных уголках проходят вайнахские ловзары, доносится гул сигналов, люди приветствуют друг друга. Я ещё раз поздравляю вас с Днём России и желаю успехов и благополучия!» — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров также рассказал, что в ходе праздничного митинга состоялось вручение паспортов юным гражданам РФ. Право получить документы на глазах у всей республики получили отличники учёбы, победители и лауреаты престижных конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований.

В преддверии праздника школьники Чечни участвовали и в других патриотических мероприятиях. Для них проводились экскурсии в Мемориальный комплекс славы имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. В нем учащимся рассказали о жизни и подвиге Героя России, а также о подвигах уроженцев республики на фронтах Великой Отечественной войны.